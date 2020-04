MagicShot Mucha Pro League CS:GO Cup em marcha

A MagicShot Gaming Network, marca especializada na produção de ações relacionadas com videojogos e parceira dos maiores festivais portugueses, anunciou uma competição gratuita de CS:GO aberta a todos os fãs de desportos electrónicos diretamente a partir de casa.

Com foco na camada mais jovem e jogadora, a MagicShot Mucha Pro League CS:GO Cup traz a possibilidade a todos aqueles cuja paixão são os videojogos de competirem já nos próximos dias 30 de Abril e 01 de Maio de 2020 por um prémio de 600€ distribuído pelas duas equipas vencedoras.

Esta iniciativa, construída em conjunto com André Muchagata, reputada personalidade de Counter-Strike a nível nacional, resultante de um spin-off da Mucha Pro League - liga de esports portuguesa cujo foco é dar a oportunidade de aprendizagem e prática aos jogadores nacionais - e que conta com o apoio da ASUS Republic of Gamers e Alpha Gamer, pretende ajudar a combater os possíveis sentimentos negativos e de tensão que o confinamento está a causar nos jovens gamers portugueses.

As inscrições estão abertas em http://bit.ly/msmp e mais de 70 equipas de um total de 256 permitidas já se registaram.

A transmissão do evento será feita em simultâneo no Facebook, Instagram, Youtube e Twitch.