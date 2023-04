Maior atualização pós-lançamento de Wild Hearts

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EA Originals e a KOEI TECMO revelaram hoje que a primeira atualização de conteúdo pós-lançamento de abril para o seu jogo de caça AAA, WILD HEARTS, está programada para entrar no ar no dia 6 de abril.

Introduz uma espécie de Kemono totalmente nova o Murakumo, que empunha o vento, e os jogadores vão encontrar essa ameaça do tipo raposa quando a primavera chegar a Azuma. O poderoso Murakumo percorre o ar em plataformas de flor de sakura e tem a capacidade de criar uma infinidade de ataques ameaçadores de manipulação de pétalas. Se os jogadores se aproximarem demais, o tornado estrondoso da fera vulpina pode deixá-los inconscientes.

Os caçadores podem lutar contra esta besta com o novo Spinning Top Fusion Karakuri. Ao ganhar velocidade e poder à medida que atingem cada obstáculo, o Spinning Top fecha-se para entregar um ataque eficaz e pode até escalonar um Kemono de ataque. Esta atualização também apresenta a adição do novo sistema Limit Break, permitindo que os caçadores usem Core Orbs - que podem ser obtidos através de caçadas Kemono bem-sucedidas - para melhorar as suas armas e armaduras atuais.

Os jogadores também podem esperar por outra atualização de conteúdo no final deste mês, que introduzirá um novo Kemono Profundamente Volátil, Deathhaze Gloombeak, juntamente com a nova missão especial Serial Hunts e muito mais.

WILD HEARTS está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da aplicação de EA, Steam e Epic Game Store por 79,99€.