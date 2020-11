Maior competição de futebol virtual em Portugal arranca hoje

Ficar em casa num fim de semana prolongado vai ser mais fácil. A nova época da eLiga Portugal – a maior competição de Futebol Virtual disputada em Portugal – arranca hoje.

Esta prova, disputada no modo FUT do jogo FIFA21, surge nesta época com um formato renovado, dividindo-se em Temporada de Inverno, Temporada de Primavera e Grande Final.

A primeira jornada da Temporada de Inverno tem início marcado para as 19H00 desta segunda-feira, e toda a ação protagonizada pelos craques do comando pode ser acompanhada através do Twitch da Liga Portugal.

Os grandes momentos da competição poderão também ser seguidos na televisão, em sinal aberto, com a Sport TV+ a transmitir o melhor de cada jogo esta terça-feira, a partir das 18H00.

De referir que nesta primeira jornada entram em ação 16 Sociedades Desportivas da Liga NOS, ficando o Belenenses SAD a aguardar pela segunda ronda para fazer a estreia na competição.

Por fim, importa destacar que o prize money de 50.000€ é um dos maiores de sempre em Portugal, sendo que os vencedores serão ainda indicados pela Liga Portugal para o Play-off de acesso ao qualificador europeu do Fifa Global Series.