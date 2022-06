Mais de 1500 jogos para a Nintendo Switch com descontos enormes

A promoção Super Saldos, na Nintendo eShop, arrancou hoje, 9 de junho, às 14:00 e termina no domingo, 19 de junho, às 23:59.

Entre outros destaques, os jogadores podem embarcar num safári para tirar fotos de Pokémon selvagens em New Pokémon Snap e ajudar Link a escapar de uma misteriosa terra em The Legend of Zelda: Link's Awakening. Árduos desafios num reino contaminado por uma terrível maldição aguardam em Dark Souls: Remastered, enquanto Xenoblade Chronicles: Definitive Edition oferece uma viagem épica com um gratificante sistema de combate que combina ação em tempo real e estratégia baseada em turnos.

Os jogadores podem juntar-se a Luigi numa missão fantasmagórica para salvar Mario em Luigi’s Mansion 3, sozinho ou em cooperação com amigos usando o Multiplayer Pack, online ou localmente. Em Monster Hunter Rise, é possível explorar paisagens arrebatadoras inspiradas no Japão antigo e caçar monstros selvagens e ferozes.