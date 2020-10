Revelado pela primeira vez na apresentação Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct – 03/09/2020, Mario Kart Live: Home Circuit foi criado para oferecer uma experiência Mario Kart completamente nova, tanto para veteranos como para novatos. Chega à Nintendo Switch a 16 de outubro. Agora, Mario Kart Live: Home Circuit – Trailer de lançamento (Nintendo Switch) oferece um olhar mais detalhado sobre o que está para vir. Criado em parceria pela Nintendo e pela Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit usa a tecnologia AR para preencher a lacuna entre o mundo virtual de Mario Kart e o mundo real da sala de estar, trazendo o rápido e frenético Mushroom Kingdom à vida com uma combinação corridas de kart físicas e virtuais. Veja Mario Kart Live: Home Circuit – Mensagem dos estúdios de desenvolvimento Velan Studios que oferece mais detalhes sobre Mario Kart Live: Home Circuit e a história do seu desenvolvimento.

Mario Kart Live: Home Circuit inclui tudo o que os jogadores da Nintendo Switch precisam para competir: um kart - com Mario ou Luigi no assento do piloto, dependendo do conjunto que escolher - mais quatro pórticos, duas baias direcionais e um cabo de carregamento por USB para o kart. O software estará disponível via download gratuito na Nintendo eShop, que, uma vez instalado, sincroniza com o hardware do seu kart*.

A preparação para o jogo envolve colocar os quatro pórticos ao longo da sua sala e, em seguida, conduzir por cada um deles para criar um percurso. A criatividade é fundamental e podem ser projetados muitos percursos diferentes, desde simples e clássicos até mais complexos, repletos de voltas e reviravoltas. Recomendamos uma área de pelo menos 3,5 m x 3 m para jogar, mas além disso, qualquer espaço, grande ou pequeno, pode ser transformado numa experiência única de Mario Kart, com inúmeras combinações de percursos possíveis, mesmo em salas menores. Assim que a pista estiver configurada é altura de correr!

O modo principal de Mario Kart Live: Home Circuit é o Grand Prix, onde os jogadores enfrentam Koopalings em oito Grand Prix com 24 pistas diferentes. Elementos virtuais familiares de Mario Kart afetam o próprio kart físico, o que traz a diversão frenética de Mario Kart para uma dimensão totalmente nova. Utilizar um cogumelo dentro do jogo dá ao kart físico um aumento de velocidade, enquanto ser atingido por um projétil vermelho irá parar o kart de imediato. Está presente uma série de itens bem conhecidos da série Mario Kart, incluindo cascas de banana escorregadias, bloopers que derramam tinta e até mesmo Bullet Bills que permitem que o kart circule pelo percurso a alta velocidade, pilotando-se a si mesmo. Diferentes temas ambientais, como subaquático, vulcânico e retro, apimentam ainda mais as coisas ao introduzirem uma variedade de perigos e novidades no jogo, os quais afetam o kart na vida real. Colecionar moedas no jogo desbloqueará também opções de personalização, permitindo aos jogadores selecionar diferentes roupas e tipos de kart. Tal como em Mario Kart 8 Deluxe, existirá a opção de condução assistida, para ajudar o kart a manter-se na pista, permitindo assim que jogadores mais jovens ou menos experientes se juntem à diversão.

Para além do modo Grand Prix existem outras formas de jogar Mario Kart Live: Home Circuit:

Corrida personalizada: este modo dá aos jogadores ainda mais espaço para a criatividade, projetando não apenas o percurso físico da pista, mas também adicionando perigos, itens e muito mais para dar vida a criações verdadeiramente únicas.

Corrida a contrarrelógio: os jogadores criam uma pista e depois correm para definir quem é o mais rápido - competindo com o seu próprio recorde pessoal ou entregando o comando a outro jogador para um emocionante Time Trial frente a frente que requer apenas uma consola Nintendo Switch e uma cópia de Mario Kart Live: Home Circuit.

Modo Espelho: Para quem gosta de um desafio extra este modo permite que todos os percursos do Grand Prix sejam reproduzidos em imagem espelhada, trocando as curvas de sítio: e o familiar tornando-se desconhecido.

Com várias consolas Nintendo Switch e cópias de Mario Kart Live: Home Circuit, até quatro jogadores podem competir entre si nos modos Grand Prix e Custom Race**. Com tantas maneiras diferentes de jogar e a capacidade de utilizar móveis, brinquedos e outros objetos domésticos para criar pistas de corridas exclusivas em casa, Mario Kart Live: Home Circuit oferece um mundo de possibilidades para pilotos criativos de todas as idades e níveis de experiência.

Fruto de uma parceria entre a Nintendo e a Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit é uma nova experiência Mario Kart para Nintendo Switch que dá vida ao veloz e frenético Mushroom Kingdom, enquanto os jogadores competem em karts físicos e em pistas personalizadas, criadas em suas próprias casas. Mario Kart Live: Home Circuit estará disponível como um conjunto Mario e um conjunto Luigi e chegará às lojas a 16 de outubro de 2020.