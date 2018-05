Continuar a ler

Passemos então ao que interessa. Estamos nos Estados Unidos, o mundo está bem diferente e os andróides tornaram-se parte do dia-a-dia na Terra. São eles que limpam, são eles que fazem as tarefas que os humanos não querem fazer e são eles o elo mais fraco de uma sociedade podre. Por segundos pensaram que estava a escrever sobre os emigrante que Trump tanto odeia mas não, continuamos a falar de um videojogo. E é mesmo essa a magia de Detroit: Become Human – obrigar o utilizador a pensar em temas tão importantes quanto a escravatura, o racismo, o machismo gritante da nossa sociedade e muitas outras desigualdades sociais.Mas não o fazemos num registo delicodoce e cheio de bons conselhos morais. Não. Estamos literalmente no buraco, porque tomamos as dores de 3 androides, cada um deles com o seu drama pessoal. O resto é história. Literalmente. Cada decisão que tomamos, à imagem do que sucedia nos anteriores jogos da Quantic Dream, vai determinar aquilo em que nos tornamos ao longo da narrativa.De resto, no final de cada capítulo somos confrontado com o nosso próprio mapa de decisões e podemos até ficar a conhecer-nos um pouco melhor, uma vez que neste jogo temos a real possibilidade de sermos nós próprios. Os mais calmos e pacientes terão provavelmente um comportamento mais adequado ao andróide bem comportado que os ‘donos’ pretendem, enquanto alguém mais corajoso e confrontacional fará trinta por uma linha para se libertar das amarras que o constrangem.Vamos asumir o papel de Kara, Connor e Markus, cada um com perspectivas únicas enquanto enfrentam o seu novo estilo de vida. E há momentos bem complicados em termos emocionais. Se em termos de jogabilidade não existem grandes complicações, porque apenas temos de seguir indicações simples, no lado mental a coisa não é tão fácil. Decidir a vida ou a morte de alguém, definir o futuro de outros e as implicações futuras destas decisões nem sempre é fácil.Apesar de ser suspeito devido à forte ligação que sempre estabeleci com as obras da Quantic Dream, garanto com toda a segurança que nos próximos anos não vamos encontrar nada com esta qualidade narrativa. Talvez mesmo só lá para 2035… Uma pérola da qual vai ser difícil abrir mão.