Man of Medan e Little Hope recebem update

Man of Medan começou toda a série Dark Pictures Anthology e Little Hope seguiu de perto depois. Estes jogos marcaram o início da série de Antologia com contos horríveis da própria coleção de histórias do curador. Todos os proprietários de um ou ambos os títulos podem descarregar uma atualização gratuita que irá melhorar vários aspetos do jogo dando uma experiência ainda mais imersiva.

A atualização gratuita para PlayStation 4, Xbox One & PC para Man of Medan e Little Hope inclui:

1. Novas configurações de dificuldade e avisos QTE,

2. Melhoria da UI & interações,

3. Gatilhos atualizados de arte e evento de rolamento,

4. Aumento das velocidades de marcha,

5. Opções de maior acessibilidade, incluindo dimensionamento de legendas,

6. Bónus adicional para Man of Medan: descobre um capítulo inédito chamado "Flooded", onde se introduz uma nova jogabilidade e novas mortes no final climático do jogo.

Todas estas melhorias também estarão disponíveis para os jogadores de nova geração, uma vez que Man of Medan e Little Hope são agora adicionados às lojas digitais da PlayStation 5 e XBOX Series X|S. Com esta atualização e lançamento de nova geração, é o momento perfeito para revisitar ou descobrir os dois primeiros jogos de Antologia Dark Pictures antes do lançamento de The Devil in Me, o final da Primeira Temporada da The Dark Pictures Anthology,, com lançamento marcado para 18 de novembro de 2022.

A Antologia Dark Pictures é uma série de jogos de terror cinematográficos autónomos, projetados para apresentar uma nova experiência aterradora regularmente. Cada jogo não está conectado entre si apresentará uma nova história, configuração e novo elenco de personagens.