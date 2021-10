Mario Party Superstars chega hoje à Nintendo Switch

É hora de festejar! Prepare-se para fazer a festa como uma verdadeira superestrela com cinco tabuleiros clássicos da era Nintendo 64 e 100 minijogos de toda a série em Mario Party Superstars para a Nintendo Switch.

Os tabuleiros foram redesenhados para a Nintendo Switch e cada um vem com os seus próprios eventos exclusivos. Os jogadores que preferirem apenas minijogos podem dirigir-se à Montanha Minijogos, que oferece vários modos: Jogo Livre, Em Dupla, Desafio a três, Esportes e Quebra-Cabeças, Sobrevivência, Por Moedas e um Desafio Diário.

Faça a festa quando, onde e como quiser com o modo multijogadores online*, na mesma consola** ou sem fios local**. Todos os modos podem ser jogados online, o que lhe permite levar amigos para o meio da ação de alguns minijogos ou para uma maratona de 30 turnos. Mesmo que esteja a fazer a festa sozinho, pode ser agrupado com outros jogadores ao acaso. A vitória será igualmente doce (e roubar estrelas igualmente gratificante) em qualquer parte do mundo!

Além disso, os jogadores podem usar figurinhas para animar (ou não!) e comunicar com os outros jogadores enquanto avançam pelo tabuleiro reunindo estrelas, e usar a função de pausa no início de cada turno, no modo de jogo de tabuleiro. Isso torna mais fácil fazer uma pausa e retomar as festividades mais tarde.

A versão europeia do jogo inclui o idioma português do Brasil.