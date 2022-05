Mario Strikers: Battle League Football está a chegar

Mario Strikers: Battle League Football chega à Nintendo Switch sexta-feira, 10 de junho, mas o evento de demonstração First Kick* já está disponível para download gratuito na Nintendo eShop e inclui acesso a impressionantes batalhas online em equipa – disponíveis no sábado, dia 4 e domingo, dia 5 de junho, bem como um modo de treino para aprender o básico, para que os jogadores possam realizar algumas partidas 'amigáveis' de pré-temporada em preparação para o dia do jogo. A Nintendo também anunciou que o jogo completo receberá atualizações gratuitas após o lançamento, incluindo novas personagens. Entretanto pode ver o recém-lançado Mario Strikers: Battle League Football – Trailer de apresentação e descobrir como lançar a bola, procurar oportunidades para marcar golos ou arremessar um companheiro contra os adversários, a caminho da vitória.

O tutorial Mario Strikers: Battle League Football – First Kick, disponível agora para membros do Nintendo Switch Online, e a partir de 2 de junho também para jogadores que participarem na avaliação gratuita de 7 dias do Nintendo Switch Online, ensina aos jogadores todos os conceitos básicos, desde arremessos e passes e até movimentos e habilidades mais avançados. Quando os jogadores estiverem familiarizados com os comandos estão prontos para colocar tudo em jogo e enfrentar outros participantes online no sábado, 4 de junho, e no domingo 5 de junho durante os horários listados abaixo:

Sábado, 4 de junho

04h00 - 05h00

12h00 - 13h00

20h00 - 21h00

Domingo, 5 de junho

04h00 - 05h00

12h00 - 13h00

20h00 - 21h00

Nas partidas online em equipa para Mario Strikers: Battle League Football – First Kick, os jogadores podem formar uma equipa e desafiar outros participantes online. Cada equipa pode ser composta por jogadores de 2 consolas Nintendo Switch, e um máximo de 2 jogadores podem juntar-se à equipa de cada consola, tornando possível que alinhem até um máximo de 4 jogadores por equipa. É possível formar uma aliança com jogadores ou amigos aleatórios online. Experimente todas as 10 personagens do jogo, teste as suas habilidades únicas e monte uma equipa com base no seu estilo de jogo preferido.

A partir de quinta-feira, 2 de junho, às 13:00, os jogadores sem uma adesão do Nintendo Switch Online podem ativar uma adesão gratuita de 7 dias, mesmo que já tenham usado uma avaliação gratuita no passado. Isso concede acesso ao evento de demonstração Mario Strikers: Battle League Football – First Kick, e os jogadores podem também usufruir de uma semana com todos os benefícios que a assinatura do Nintendo Switch Online tem para oferecer, incluindo acesso a uma biblioteca com curadoria de mais de 100 títulos NES e Super NES, jogos online com títulos compatíveis, gravação na nuvem e muito mais.