Marvel’s Spider-Man 2 atinge fase Gold

O estúdio Insomniac Games anunciou que o muito aguardado Marvel’s Spider-Man 2, que chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 20 de outubro, atingiu a fase Gold. Para assinalar o anúncio, feito a cerca de um mês do lançamento do jogo, o estúdio revelou ainda um novo vídeo, que conta com alguns testemunhos de atores que dão a voz original a algumas das personagens principais do título, como Nadji Jeter (Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane Watson) e Tony Todd (Venom).

"É com grande entusiasmo que partilhamos esta notícia com o estúdio e com os nossos colaboradores da PlayStation® e da Marvel Games, bem como com a nossa incrível comunidade de todo o mundo. Mal podemos esperar para que possam ver tudo o que preparámos no próximo dia 20 de outubro", afirmou o estúdio em comunicado.

Em Marvel’s Spider-Man 2, os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel’s Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andar de teia em teia, saltar e utilizar as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam. Título, que será lançado na sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, em exclusivo para PlayStation®5, já está disponível para reserva, em todas as edições, na PlayStation Store, PlayStation Direct e pontos de venda habituais.