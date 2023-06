Marvel’s Spider-Man 2 chega a 20 de outubro em exclusivo para a PS5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Marvel's Spider-Man 2 chega a 20 de outubro em exclusivo para a PlayStation 5™. O título, desenvolvido pela Insomniac Games, estará disponível para reserva em todas as suas edições a partir de sexta-feira, 16 de junho, pelas 10h00.

A tão aguardada data foi revelada ontem à noite no Summer Game Fest, o festival de videojogos apresentado por Geoff Kieghley, sendo uma das grandes novidades surpresa da noite. Bryan Intihar, diretor criativo do jogo, revelou ainda a capa do jogo, com os dois protagonistas da história, Peter e Miles. O icônico fundo vermelho do primeiro título, agora cercado pela escuridão, regressa como símbolo da ameaça que vilões icônicos como Venom, Lizard e Kraven representam para eles e para a Nova York da Marvel. Além disso, o braço de cada personagem representa as suas novas habilidades: o simbionte de Peter e os poderes bioelétricos do veneno de Miles.

Mais detalhes sobre as diferentes edições e os incentivos de reserva de Marvel's Spider-Man 2:

Incentivos de reserva: a partir de 16 de junho, os fãs poderão reservas as diferentes edições de Marvel's Spider-Man 2 tanto nas lojas habituais, como na PlayStation Store e na PlayStation Direct. A reserva de qualquer uma das edições incluirá acesso antecipado ao Fato Arach-Knight para Peter e o fato Spider Sombra para Miles (com três variantes cor para cada um), o desbloqueio antecipado do Dispositivo Íman de teias e três pontos de habilidade.

Marvel's Spider-Man 2 Edição Standard: a edição standard de Marvel's Spider-Man 2 terá um PVP estimado de €79,99.

Marvel's Spider-Man 2 Edição Digital Deluxe: terá um PVP estimado de 89,99€ e incluirá o jogo, todos os incentivos de reserva, 10 fatos exclusivos (cinco para cada protagonista), elementos adicionais para o modo fotografia e 2 pontos de habilidade. Os fatos foram desenhados por artistas reconhecidos no mundo da banda desenhada, cinema e PlayStation Studios, incluindo Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maanzt, Joel Mandish, Darren Quach e Victoria Ying.

Marvel's Spider-Man 2 Edição Colecionador: terá um preço estimado de 249,99€ e incluirá o jogo completo em formato digital, uma steelbook de exposição e uma extraordinária estátua de alta qualidade, com 48cm, de ambos os Homem-Aranha frente a frente ao icónico Venom. Esta edição estará disponível na PlayStation Direct a partir das 10h00 do dia 16 de junho.

Construído do zero para PS5™, Marvel's Spider-Man 2 tira proveito das funcionalidades da consola para proporcionar gráficos melhorados, movimentos mais rápidos graças ao balanço mais veloz das teias e às novas asas de teias, áudio 3D e troca de personagens quase instantânea.