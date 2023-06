Marvel’s Spider-Man 2 já está disponível para reserva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o muito aguardado Marvel's Spider-Man 2, que chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 20 de outubro, já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store e na PlayStation Direct.

O jogo, desenvolvido pela Insomniac Games em colaboração com a PlayStation® e a Marvel Games, conta com as seguintes edições: Edição Standard; Edição Digital Deluxe e Edição de Colecionador. Em baixo deixamos alguns detalhes sobre preços e o que estas incluem:

Edição Standard:

PVP estimado: 79,99€;

Edição Digital Deluxe:

PVP estimado: 89,99€;

Inclui o jogo digital completo para a PS5™, todos os bónus de reserva, 10 fatos únicos para Peter e Miles (cinco para cada protagonista), itens adicionais para o modo fotografia e 2 pontos de habilidade. Os fatos foram desenhados por artistas reconhecidos no mundo da banda desenhada, cinema e PlayStation Studios, incluindo Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maanzt, Joel Mandish, Darren Quach e Victoria Ying.

Edição de Colecionador:

PVP estimado: 249,99€;

Inclui um voucher que dá acesso a todos os conteúdos da Edição Digital Deluxe, e ainda uma caixa steelbook® e uma extraordinária figura/ estátua de alta qualidade, com 45cm, de ambos os Homem-Aranha frente a frente ao icónico Venom. Esta edição está disponível na PlayStation Direct desde as 10h00 de hoje, dia 16 de junho;

De salientar que, a partir de hoje também, quem reservar qualquer uma destas edições receberá os seguintes bónus:

Dois fatos pré-desbloqueados (Fato Arach-Knight para o Peter, e Fato Spider-Sombra para o Miles – cada um com três variantes de cor);

Dispositivo Íman de Teias;

Três pontos de habilidade.

Construído do zero para a PS5™, Marvel's Spider-Man 2 tira proveito das funcionalidades da consola e proporciona gráficos melhorados, movimentos mais rápidos graças ao balanço mais veloz das teias e às novas asas de teias, áudio 3D e troca de personagens quase instantânea.