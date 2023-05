Marvel’s Spider-Man 2 recebe primeiro trailer de gameplay no PlayStation Showcase

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem no PlayStation® Showcase o primeiro trailer com gameplay de Marvel's Spider-Man 2, o muito aguardado blockbuster de ação da Insomniac Games, que chegará em exclusivo à PlayStation 5 já no Outono.

As novas imagens de cortar a respiração que foram mostradas realçaram os ambientes agora mais ricos e detalhados do jogo, e demonstraram de que forma é que os jogadores poderão alternar facilmente entre os super-heróis Peter Parker e Miles Morales, à medida que dominam habilidades únicas e enfrentam novos vilões excitantes, como Kraven the Hunter e Lizard.

Como muitos fãs deste super-herói perceberam no trailer de anúncio revelado em 2021, Kraven the Hunter faz a sua primeira aparição em Marvel’s Spider-Man 2 e está à procura de um adversário à altura, o que trará problemas para os habitantes da Nova Iorque da Marvel e dará ainda mais trabalho a Peter Parker e Miles Morales.

No Blog Oficial da PlayStation®, para contextualizar, Aaron Jason Espinoza, Senior Community Manager na Insomniac Games, escreveu que, aqui, "os Caçadores de Kraven, uma nova fação inimiga, andam à procura do Dr. Curt Connors, também conhecido por Lizard, e que Peter Parker precisa detê-lo. E tudo começa na casa de Connors, do outro lado do East River, em Queens, um dos novos bairros disponíveis para jogar e explorar em Marvel’s Spider-Man 2".

No trailer revelado ontem, com cerca de 10 minutos de duração, foi ainda possível ver Peter Parker, o Spider-Man original desta história, que está mais do que pronto para lutar, vestido com o seu altamente cobiçado, icónico e querido traje preto. Para além de contar com um aspeto incrível, o nosso super-herói com poderes de simbionte está cheio de novos truques na manga. Os jogadores já estão habituados a vê-lo lutar, mas não desta forma, já que ele é agora muito mais agressivo.

"Os nossos animadores trabalharam bastante para criar um Peter Parker muito mais impulsivo e que encaixasse melhor com o simbionte preso à sua pessoa, sem sacrificar a sua elegância de combate característica", disse ainda Aaron Jason Espinoza. Nesta entrega os jogadores mergulharão a fundo "na relação pessoal de Peter com o simbionte e na forma como este afetará as pessoas que estão mais próximas dele", acrescentou.

Relativamente a Miles Morales, e segundo a Insomniac, sabe-se que os jogadores poderão optar por uma estratégia sigilosa, violenta ou uma combinação entre ambas, utilizando os seus recém-descobertos poderes bioelétricos azuis. Independentemente da estratégia, neste título os jogadores encontrarão novos gadgets e habilidades como a Web Line para complementar cada estilo de jogo.

Ambos, Peter Parker e Miles Morales, treinam juntos, pelo que o estúdio incluiu uma árvore de habilidades partilhada para que os dois possam tirar partido das mesmas melhorias.