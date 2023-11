Marvel’s Spider-Man 2 vendeu mais de 5 milhões em apenas 11 dias

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou na sua apresentação de resultados Q2 – 2023 que Marvel’s Spider-Man 2, o novo videojogo desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®5 pela Insomniac Games, ultrapassou os 5 milhões de unidades vendidas a nível global desde o seu lançamento, que ocorreu no passado dia 20 de outubro, até ao dia 30 do mesmo mês.

Para além de ser já um êxito a nível de críticas e entre o público, este torna-se, assim, o jogo dos PlayStation Studios que mais rapidamente alcançou este número. De lembrar que em apenas 24 horas o jogo vendeu em todo o mundo mais de 2,5 milhões de cópias, tendência que se manteve, e que fez com que desde o seu lançamento até ao dia 30 de outubro, em apenas 11 dias, atingisse os 5 milhões de unidades vendidas a nível global.

Como referido, o título chegou em exclusivo à PlayStation®5 a 20 de outubro, e está desde então disponível na PlayStation Store, PlayStation Direct e pontos de venda habituais.

De lembrar que em Marvel’s Spider-Man 2 os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel’s Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andar de teia em teia, saltar e utilizar as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam. Equipados com o novo poder venenoso bioellétrico do Miles e os Spider-Arms do Peter, os dois Spider-Men irão então enfrentar a derradeira prova de força tanto dentro como fora da máscara, lutando para salvar a cidade, um ao outro e aqueles que amam do monstruoso Venom.

Classificado atualmente com 90 no Metacritic, o jogo está disponível em português, e conta com as vozes de Carlão, Tiago Teotónio Pereira, Alexandre Carvalho, Paulo Pires, Diogo Morgado, Marco Delgado, Pedro Granger, entre outros. O reconhecido youtuber português Ric Fazeres foi conhecer parte do elenco, e partilhou um vídeo onde é possível ver a sua reação ao descobrir, neste caso, quem dá a voz aos icónicos Peter Parker e Miles Morales, e também ao temível vilão do jogo, Venom.