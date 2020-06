Marvel’s Spider-Man: Miles Morales é mesmo um jogo novo

As declarações do vice-presidente executivo da Sony, Simon Rutter, em entrevista ao The Telegraph (via VGC) de que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, apresentado pela Insomniac Games no evento The Future of Gaming, seria "uma expansão e um aprimoramento do jogo anterior" acabou por deixar os fãs confusos.

Após surgirem várias notícias de que o exclusivo da PS4 Marvel’s Spider-Man poderia estar a caminho da PS5 como uma espécie de "remasterizado aprimorado", a Insomniac Games recorreu às redes sociais para acabar com a especulação e confirmar que a próxima aventura de Miles Morales (que chega no final do ano) será um jogo standalone.

No trailer divulgado já é possível ver Miles em ação (e no seu fato) como novo Spider-Man e a utilizar alguns dos poderes que o distinguem de Peter Parker.

Este não foi, no entanto, o único anúncio da Insomniac no evento da PlayStation, já que mostraram também um novo Ratchet & Clank.

Ratchet & Clank: Rift Apart, ao contrário de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ainda não tem data, mas vai levar a dupla mais famosa constituída por um Lombax e um robô numa nova aventura.

Autor: Filipe Silva