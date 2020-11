Marvel’s Spider-Man: Miles Morales recebe spot de TV “Sê Tu Próprio”

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, o aguardado título AAA que foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, recebeu hoje "Sê Tu Próprio", um spot de tv onde é possível ver o jovem Miles Morales lutar contra um grupo de inimigos que aterroriza o seu novo lar, East Harlem, ao mesmo tempo que exibe os seus novos poderes, como a invisibilidade ou os ataques venenosos.

Nesta nova aventura do universo de Marvel’s Spider-Man, o adolescente Miles Morales tenta adaptar-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, o Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man. Mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade.

Neste título, os jogadores terão a oportunidade de viver a ascensão do Miles Morales à medida que o novo herói entra em ação, aprende a dominar os seus novos e incríveis poderes e se torna um Spider-Man ao seu próprio estilo.

Com o seu novo lar no coração da batalha, Miles terá de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos para salvar a Nova Iorque da Marvel, que vive uma autêntica guerra, já que uma perversa corporação do setor energético e um exército de criminosos armados com alta tecnologia estão em guerra pelo controlo da cidade.

De recordar que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chegará em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 12 de novembro, uma semana antes do lançamento da PlayStation®5 em Portugal. E que o jogo conta com uma Edição Standard que estará disponível por 59,99€ (PVP estimado) para ambas as consolas e com uma Edição Ultimate, que estará disponível apenas para a PlayStation®5, por 79,99€ (PVP estimado). Ambas as Edições estarão disponíveis, tanto em formato físico como em formato digital, sendo que as reservas já estão disponíveis. Quem reservar qualquer uma destas edições receberá os seguintes incentivos: T.R.A.C.K. Suit, Second Spidey suit, Gadget Gravity Well e Extra skill points.