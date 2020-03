Matrics XLParty Fortnite anima comunidade

Face à atual situação que estamos a viver, e tendo em conta que os eventos foram adiados

e/ou cancelados, consideramos fundamental criar novas oportunidades para estar junto dos

mais jovens, concorrendo para a diminuição do estado de ansiedade que naturalmente

impera, e contribuir para o bem-estar mais generalizado.





Por isso queremos continuar a proporcionar iniciativas que permitam o contacto sistemático,com propósito, dos jovens. Para que se divirtam, mantenham o seu espírito competitivo epensamento estratégico. A participação nos torneios que estamos a criar possibilitará, ainda,que possam habilitar-se a ganhar prémios, revela Pedro Silveira, responsável pela E2Tech.A primeira iniciativa dos torneios online XLPARTY será o Matrics XLPARTY FORTNITE, queacontecerá entre o dia 30 de Março e o dia 05 de Abril.O vencedor levará para casa um prémio constituído por uma cadeira de gaming da Matrics eum LCD de 55". A competição será composta por uma primeira fase onde serão apuradosentre 90/95 jogadores, que irão participar na grande final, a ser disputada no dia 05 de Abril.Tens a mania que és o melhor do teu bairro? Então este torneio é para ti, mostra o que vales e habilita-te a ganhar prémios fantásticos. De 30 de Março a 5 de Abril todos podem participar no maior torneio português de Fortnite. Todos os dias há prémios para oferecer e o grande vencedor da final levará para casa uma cadeira de gaming Matrics e um LCD de 55"A grande final será transmitida e conta com a presença dos streamers Shikai e JamieDrake.Todos os interessados podem acompanhar estes jogos na plataforma digital da RTP Arena:Mais informações em: https://battlefy.com/xlparty