Media Molecule anuncia os nomeados da 3ª Edição dos Impy Awards

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a Media Molecule, responsável pelo desenvolvimento do conceituado Dreams™, revelou ontem, dia 1 de fevereiro, os nomeados para a 3ª Edição dos Impy Awards, a celebração anual que tem como objetivo reconhecer o mérito criativo dos jogadores deste título. As votações para eleger os vencedores estão abertas aqui, até dia 7 de fevereiro.

A lista completa dos nomeados, pode ser consultada no Blog Oficial da PlayStation® e imagens dos nomeados aqui. De referir que se encontram criações e criadores portugueses nomeados em 5 categorias:

Excelência em Arte Ambiental – The Finalist demo

Criação do Ano – Solar Blast

Creador/Equipa do Ano – Paulo Lameiras

Excelência no Design de Áudio – Solar Blast

Excelência em Jogabilidade – Solar Blast

Excelência em Animação – Solar Blast

O evento Impy Awards acontecerá no próximo dia 27 de fevereiro pelas 17h00 de Portugal continental e poderá ser acompanhado nos canais oficiais da Media Molecule no YouTube e Twitch.

De recordar que Dreams™ tem cativado inúmeros seguidores desde que foi lançado, em fevereiro de 2020, graças às suas potentes, ágeis e intuitivas ferramentas de edição, com as quais se podem criar desde cenários completos, compor músicas, idealizar níveis e personagens com uma grande variedade de ferramentas tão ágeis como intuitivas. O jogo conta com uma demo grátis, que está disponível na PlayStation®Store, e que permite aos jogadores explorarem uma seleção de níveis da comunidade e parte da aventura "O Sonho de Art". A versão completa do jogo, PEGI 12, pode ser adquirida, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store, por 39,99€ (PVP Estimado).