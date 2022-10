Melhores jogadores de Rainbow Six Siege vão à Suécia

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de um novo torneio de Rainbow Six Siege aos PlayStation® Tournaments com motivo da celebração do Six Major em Jönköping (Suécia): o Jönköping Major Fan Cup*. Esta competição está aberta a todos os jogadores de Rainbow Six Siege na PlayStation®4, seja qual for o seu nível de experiência com o título, de forma totalmente gratuita. Participantes habilitar-se-ão a ganhar prémios que vão desde temas e avatares do jogo, a créditos PlayStation®Store e a um grande prémio: uma viagem à suécia para assistir ao Major de novembro em Jönköping.

Este torneio, que terá quatro rondas de qualificação e uma grande final, começará no próximo dia 23 de outubro e estender-se-á até 6 de novembro. As inscrições já estão abertas, e os jogadores poderão inscrever-se através do Centro de Competição depois de iniciarem sessão com a sua conta da PlayStation®Network, ou mediante o separador "Torneios" dentro da secção "Eventos" da sua PlayStation®4.

Em baixo a previsão de calendário para as diferentes rondas de qualificação do Jönköping Major Fan Cup:

1ª Ronda de Qualificação: 23 de outubro;

2ª Ronda de Qualificação: 24 de outubro;

3ª Ronda de Qualificação: 30 de outubro;

4ª Ronda de Qualificação: 31 de outubro;

Grande Final: 6 de novembro;

O formato para as partidas de todas as rondas de qualificação do Jönköping Major Fan Cup baseia-se no modo de jogo TDM Bomba, com os jogadores divididos em equipas de 5 contra 5. Os jogos disputar-se-ão em 6 rondas, com 3 trocas de papéis entre atacantes e defesas.

Os prémios destas rondas de qualificação são os seguintes:

1º Lugar: Lugar na Grande Final + 37.800 Créditos Rainbow Six

2º Lugar: 24.600 Créditos Rainbow Six

3º e 4º Lugares: 13.350 Créditos Rainbow Six

5º – 8º Lugares: 6.000 Créditos Rainbow Six

Todos os participantes: Tema e Avatar Base de Rainbow Six Siege

Por outro lado, a Grande Final do dia 6 de novembro, contará com estes prémios:

1º Lugar: Viagem a Jönköping (Suécia) para assistir ao Major de novembro + Merchandising do Major de novembro + Skins do Major de novembro

2º Lugar: 500 € + Merchandising do Major de novembro + Skins do Major de novembro

3º e 4º Lugares: 250 € + Skins do Major de novembro

Para mais informações sobre o torneio Jönköping Major Fan Cup de Rainbow Six Siege, consulta a página oficial do torneio no Centro de Competição.

Para além disto os jogadores de Rainbow Six Siege também poderão participar estes dias num outro torneio dos PlayStation® Tournaments: o Spoit Bounty Cup*, no qual os jogadores mais ágeis terão a oportunidade de medirem forças com o criador de conteúdo e jogador profissional de Rainbow Six Siege Spoit, assim como de habilitarem-se a ganhar um prémio final de 1000€ se se sagrarem vencedores.