MEO XL GAMES em destaque na Exponor

Foi em apoteose que o MEO XL GAMES encerrou a sua tour pelo país em 2023, levando à Exponor, em Matosinhos, entre os dias 23 e 26 de Novembro, os melhores conteúdos da indústria de videojogos, gaming e esports em Portugal.

Foram mais de 38.000 os entusiastas de videojogos que durante 4 dias rumaram à Exponor, e mais de 305 mil views em stream na Twitch da RTP Arena.

Com a adesão e reconhecimento por parte dos grandes nomes da indústria, marcas e ligas profissionais de esports, o MEO XL GAMES, foi palco das novidades do mundo dos videojogos e das principais competições nacionais, com grande destaque, para as presenças da PlaySation Portugal, Nintendo Ibérica, SEGA, Microids, Capcom, 2KGames, Take-two Interactive, ASUS Rog, AOC Gaming, OMEN by HP, Worten Game Ring, Radio Popular; ESC online Master League Portugal by ROG e FPF Christmas Challenge.

O MEO XL GAMES elevou a fasquia neste último evento da tour, entregando mais de 50 mil euros em prémios aos vencedores das competições CS2, FC24, Fortnite, Mortal Kombat 1, Rocket League, Street Fighter, Just Dance, CoD MW III, Fall Guys, Just Dance e League of Legends.

O Festival Indie X marcou presença mais uma vez, preenchendo a área de jogos indie, e dando sequência à missão do MEO XL GAMES, que tem como objetivo a projeção e o networking internacional dos criadores e empresas de videojogos portugueses. Com os apoios da APVP e Indie Dev Day, mais de 30 estúdios e developers ibéricos marcaram presença em showcase permanente, num espaço dedicado, onde se fizeram também representar os 10 finalistas do PlayStation Talents Portugal 2023.

Foram muitos os espaços temáticos, salão de jogos com pinballs e arcade games, retrogames com a história dos videojogos, espaço de realidade virtual e simuladores de última geração, Worten Game Ring Player’s Club, Arena ASUS Rog Fortnite, Arena AGON/AOC Counter Strike, OMEN by HP com Rocket League, Radio Popular League of Legends e Fall Guys, Nintendo Arena, Banzai Noodles Mortal Kombat 1, Monster Energy Call of Dutty MW III e MEO Game On Speed Test.

A visita dos principais criadores de conteúdos do Youtube e da Twitch foi um dos pontos altos no MEO XL GAMES, destacando-se no evento as presenças de Wuant, D4rkframe, Zorlak, Daizer, PedroTim, Sara Rechena, Jamie Drake, Lilionscreen, Cardoso, Ruiplay, Franciso Trezentos, JOliveira, Fox, ColdZera, entre outros.

O Serviço Educativo MEO XL GAMES powered by AOC Philips, dedicado a alunos e professores do ensino básico ao ensino superior, mostrou a ambição da organização do evento em inovar e chegar mais longe na promoção do conhecimento relacionado à produção de jogos digitais e, na realização de fóruns de discussão sobre profissões do futuro associadas a videojogos. Indie X, APVP, Univ. Lusófona do Porto e Sharkcoders coordenaram um vasto programa de ações e atividades que se distribuíram por vários auditórios e espaços do evento, e que registou a participação de mais de seis mil e duzentos alunos e professores.

Ainda dentro do Serviço Educativo, e com forte participação de alunos e professores do ensino superior, o MEO XL GAMES acolheu a realização do primeiro evento Gamibérica - Iberian Games Summit com a participação de Associações, Universidades e Organizações (governamentais e não-governamentais), a Entrega de Prémios da 9ª Edição dos PlayStation Talents em Portugal, que teve como vencedor o jogo Hexrite, produzido pela Phabula, e ainda, a Edição Game Dev Meet de Novembro, que lotou o grande auditório Exponor.

A organização do MEO XL GAMES assume, para 2024, um compromisso com as comunidades, fortalecendo cada vez mais a sua colaboração com parceiros e marcas, para entregar ao público os melhores conteúdos e atividades do mundo dos videojogos.