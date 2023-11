MEO XL Games lança o maior Serviço Educativo em eventos de videojogos em Portugal

Nos dias 23 e 24 de novembro, o MEO XL Games irá receber visitas de estudo de alunos do Ensino Básico ao Ensino Superior, no âmbito do Serviço Educativo MEO XL Games. O Programa, que conta com o apoio da AOC e Philips, terá ações educativas, formativas e lúdicas, que proporcionarão a estudantes e professores acesso ao maior evento de videojogos em Portugal, que decorre entre os dias 23 e 26, na Exponor, em Matosinhos.

Com uma quantidade de ações e espaços dedicados, nunca antes vistos em eventos de videojogos, o Serviço Educativo MEO XL Games distribui a sua programação no evento pelo grande auditório Exponor, com capacidade para 900 alunos e professores, quatro auditórios-booth-showcase, um auditório equipado com computadores para 40 alunos, e um auditório/lounge para professores.

A escola de programação Sharkcoders - Genius of Tomorrow, será responsável por um conjunto de ações formativas para os mais novos e assegurará também o programa para professores. A Universidade Lusófona do Porto vai promover um programa de workshops para alunos que querem seguir ou já frequentam as vias de ensino para o desenvolvimento de videojogos, enquanto o festival IndieX e a Associação dos Produtores de Videojogos Portugueses, assumem a coordenação das ações e fórum para o ensino superior.

A Coordenação do Serviço Educativo assegurará por sua vez o programa do grande auditório Exponor, em parceria com um vasto conjunto de entidades das quais se destacam o festival IndieX, APVP, PlayStation Talents e Gamibérica, contando com a participação de convidados em representação de entidades como o Município de Matosinhos, Federação Portuguesa de Futebol, Startup Lisboa, Indie Dev Day, Bilbao International Games Conference, Unicorn Factory Lisboa, SAW Esports, RTP Arena, entre muitas outras.

"Fábrica de Videojogos, Fábrica de Sonhos", "Produção de Jogos Digitais: Áreas e Carreiras para um Percurso Profissional", "O Mundo dos Esports: Oportunidades e Desafios Profissionais para Jovens", são painéis em destaque para alunos e professores. Os eventos paralelos ao MEO XL Games e integrados no Serviço Educativo, como a "Gala da 9ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal" e a "Gamibérica - Iberian Games Summit", apresentam-se como eventos incontornáveis para toda a comunidade game dev, garantindo, porém, acesso livre a todos os professores e alunos interessados e não inscritos em vistas de estudo, mediante o contacto com a organização.