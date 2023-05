MEO XL Games vai percorrer Portugal

O MEO XL Games está de volta e vai levar o melhor dos videojogos e esports pelo país. O primeiro evento decorre no Multiusos de Guimarães, entre os dias 16 e 18 de junho, seguido do Portimão Arena, de 28 setembro a 1 de outubro e, por fim, na Exponor de Matosinhos, de 23 a 26 de novembro.

Com a missão de apresentar as novidades e as experiências em torno do Gaming aos adeptos da modalidade, o MEO XL Games é uma viagem pelo mundo dos videojogos. Começando nos seus primórdios, passando pelas novidades da atualidade e representando também o que o futuro reserva para a indústria. Os milhares de visitantes esperados nestes eventos poderão contar com uma diversidade de experiências que demonstram a abertura de fronteiras criativas e de entretenimento que os videojogos têm proporcionado a todas as faixas etárias.

A realidade virtual, os esports e as novidades dos videojogos, serão algumas das áreas de destaque dos eventos que vão decorrer, representando alguns dos eixos da indústria que constituem a experiência inovadora do MEO XL Games.

O MEO é o principal parceiro e assume o name sponsoring deste evento. Para João Epifânio, Administrador do segmento de consumo e marketing da Altice Portugal, "é com enorme orgulho que a MEO se volta a associar a um novo evento desta natureza. Numa indústria com enorme espaço de crescimento e desenvolvimento, a associação do MEO acaba por surgir de forma natural. Temos a maior e melhor rede, a melhor tecnologia para o Gaming, suportada na nossa rede de fibra ótica de última geração que garante os eixos de serviços fundamentais para o Gaming: maior velocidade e menor latência. As marcas da Altice Portugal, inicialmente a Moche e agora a MEO, foram pioneiras na aposta neste território, apoiou que se iniciou há já 5 anos com a realização dos maiores eventos da modalidade, com o propósito de acrescentar valor ao produto e trazer projeção e dimensão da marca na área do Gaming."

Para os amantes de Esports, os eventos MEO XL Games voltarão a ser o palco das grandes decisões do desporto eletrónico. As finais da ESC ONLINE Master League Portugal by ASUS serão disputadas durante os eventos, aliando as emoções de um dos jogos mais competitivos do mundo, o CS: GO. A FPF eFootbal também já garantiu a sua presença em Guimarães, com o Masters e um espaço dedicado ao simulador de futebol, onde será possível encontrar ativações direcionadas a todos os visitantes.

Uma das grandes confirmações é o Indie X, o maior showcase de jogos indie em Portugal, que regressa com grandes prémios para impulsionar o desenvolvimento dos melhores jogos em exposição.