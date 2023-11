MEO XL Games: Videojogos tomam conta de Matosinhos

É já na próxima semana, de 23 a 26 de novembro, que se realiza o MEO XL Games, o maior evento de sempre realizado em Portugal dedicado aos videojogos e esports. O evento terá lugar na Exponor, em Matosinhos, onde são esperadas mais de 50 mil pessoas.O evento conta com o apoio exclusivo da Playstation, que volta aos grandes eventos com o Spider Man 2, e da FPF eFootball, bem como com a presença de marcas e parceiros como a Nintendo, SEGA, Worten, ASUS, entre outros. Em termos de personalidades ligados ao setor, estarão presentes nomes como Wuant, D4arkFrame, RuiPlay, Daizer e muitos mais.Destaque para as novidades no mercado de videojogos, como, por exemplo, SpiderMan 2, Gran Turismo 7, EA FC 24, Mortal Kombat 1, vários títulos Super Mário e, ainda, os torneios, com mais de 50 mil euros em prémios. Os visitantes serão também desafiados a participar nos torneios de Counter-Strike 2, Fornite, FC 24, Rocket League, Street Fighter, Mortal Kombat 1 e Just Dance.Outra das grandes novidades é o lançamento do maior Serviço Educativo de sempre de videojogos, que, entre os dias 23 e 24 de novembro, irá receber visitas de estudo de alunos do Ensino Básico ao Ensino Superior, no âmbito do Serviço. O Programa conta com o apoio da AOC e Philips e terá ações educativas, formativas e lúdicas.Durante os quatro dias, os visitantes podem usufruir de várias zonas diferentes, tais como a área exclusiva de simuladores, realidade virtual, retrogames, um espaço sobre a história dos Videojogos, desde a primeira consola até às novas gerações, e um salão de jogos dos anos 80/90 com arcades e pinballs.