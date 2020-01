Metro Exodus a caminho

Já existem novidades relativas a Metro Exodus. Isto porque a expansão Sam’s Story já tem data de lançamento. O novo conteúdo chegará no próximo dia 11 de fevereiro para Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia. Recorde-se que o popular Metro Exodus chegou em fevereiro do ano passado ao mercado e a primeira expansão foi lançada em agosto. Agora chega Sam’s Story.