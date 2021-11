México junta-se a Age of Empires III: Definitive Edition

A equipa de Age of Empires III: Definitive Edition anunciou que a civilização do México se juntará ao jogo, como a mais estratégica e diversa civilização até então, no novo DLC de Age III DE, com lançamento marcado para dia 1 de dezembro.

O DLC da civilização do México incluirá a civilização dos Estados Mexicanos, e os fãs das Batalhas Históricas de Age III DE também receberão um novo cenário único para o DLC da civilização mexicana. As histórias do México e dos Estados Unidos vizinhos estão profundamente entrelaçadas, marcadas por muitas batalhas cruciais. No dia 1 de dezembro, todos os proprietários do DLC anteriormente lançado, da civilização dos Estados Unidos, receberão ainda o "The Burning of USS Philadelphia", a batalha histórica, gratuitamente (mesmo que não tanham o DLC do México).

Finalmente, quem tenha ambas as civilizações dos Estados Unidos e do México, terá acesso a outra batalha histórica: "The Battle of Queenston Heights." Este cenário estará disponível para quem tenha ambos os DLCs, mesmo que comprem cada um deles separadamente.

Mais informações no blog Xbox Wire e em ageofempires.com.