Microsoft anuncia planos para adquirir a Activision Blizzard

A Microsoft anunciou planos para adquirir a Activision Blizzard Inc. por 68,7 mil milhões de dólares. A Activision Blizzard é uma empresa líder na criação e publicação de conteúdos de entretenimento interativo, com vários jogos lendários como Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch e Hearthstone. Esta aquisição irá acelerar o crescimento do negócio dos videojogos da Microsoft através de telemóveis, PC, consolas e cloud, e fornecerá elementos de construção para o metaverso.

Bobby Kotick continuará a ser o CEO da Activision Blizzard e continuará, ao lado da sua equipa, a concentrar-se na junção de esforços para reforçar ainda mais a cultura da empresa e acelerar o crescimento do negócio. Uma vez fechado o negócio, a Activision Blizzard reportará a Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming.