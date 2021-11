Microsoft Flight Simulator chega em força

Microsoft Flight Simulator Reno Air Races Expansion e Game of the Year Edition estão agora disponíveis para todos os jogadores. Aqui está um resumo do que os jogadores podem esperar ao voarem em ambos os lançamentos:

Edição Game of the Year

O Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition apresenta cinco novas handcrafted aircraft, oito novos aeroportos, seis novos Discovery Flights e sistemas meteorológicos atualizados e incorpora todas as seis World Updates. A Edição Game of The Year de Microsoft Flight Simulator é uma atualização gratuita para os jogadores de PC e Xbox Series X|S. Para novos utilizadores, a Edição GOTY é o ponto de partida perfeito para a simulação de voo.

Reno Air Races Expansion

O Reno Air Races: Expansion Pack e o Reno Air Races: Full Collection estão disponíveis hoje para compra no marketplace de Microsoft Flight Simulator. O Reno Air Races: Full Collection oferece 40 aviões únicos, oficialmente licenciados e cuidadosamente modelados, incluindo a experiência completa de corridas online. Para aqueles que só querem molhar os pés e correr com amigos, as Corridas Aéreas de Reno Air Races: Expansion Pack são um ótimo ponto de partida. Inclui a emocionante experiência de corridas multiplayer online, juntamente com quatro aeronaves de partida altamente detalhadas.

Microsoft Flight Simulator está agora disponível na Xbox Series X|S com o Xbox Game Pass, Windows 10 e 11 com o Xbox Game Pass para PC, e Steam. Para mais informações acerca de Microsoft Flight Simulator, mantém-te atento ao Xbox Wire e segue-nos nas redes sociais para as últimas notícias e atualizações.