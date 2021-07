Microsoft Flight Simulator já disponível na Xbox Series X

Num momento crucial para a comunidade da aviação, chega agora o Microsoft Flight Simulator à Xbox Series X|S, oferecendo aos aspirantes a pilotos a oportunidade de voar. Projetado para aproveitar a potência da Xbox Series X|S, o Microsoft Flight Simulator traz-te o realismo, a precisão e a autenticidade de voar.

Mesmo que sejas novo enquanto piloto, podes experimentar a emoção do voo. Microsoft Flight Simulator, na Xbox Series X|S e Xbox Game Pass é a entrada mais acessível, até à data, e inclui funcionalidades como Discovery Flights, voos de treino com pontuação, equipamentos de aterragem melhorados e muito mais, para que pilotos novatos possam desfrutar e experimentar a emoção do voo!

O lançamento do ano passado de Microsoft Flight Simulator, no PC, foi apenas o início da nossa jornada para tornar possível a melhor simulação possível. À medida que continuamos a adicionar à experiência updates mundiais gratuitos (Japão, EUA, França, UK e Irlanda e países Nórdicos, até agora, e com muitos mais para vir), atualizações de simulação gratuitas, pacotes de DLC temáticos e aeronaves verdadeiras, os maiores fãs e utilizadores da Xbox Series X|S, também desfrutarão destas atualizações na consola. O céu está a chamar por ti!

Microsoft Flight Simulator está disponívelna Xbox Series X|S com o Xbox Game Pass, Windows 10 com Xbox Game Pass para PC e Steam.