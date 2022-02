Microsoft Flight Simulator World Update VII: Australia já está disponível

Foi anunciado no Xbox Wire que o Microsoft Flight Simulator irá receber a sua sétima grande atualização mundial com World Update VII: Australia, disponível agora gratuitamente para todos os jogadores nas Xbox Series X|S com o Xbox Game Pass, Windows 10 e 11 com o Xbox Game Pass para PC, e Steam.

Um país conhecido por ser tão diverso quanto belo, esta grande terra do Sul apresenta uma lista de desejos de formações naturais de cair o queixo e maravilhas modernas feitas pelo homem - agora atualizadas com melhorias gráficas. A Orbx Simulation Systems, sediada em Melbourne, Austrália, criou manualmente quatro aeroportos e acrescentou detalhes de alta resolução, a mais de 100 outros.

A atualização inclui também 94 pontos de interesse personalizados (POIs). E há 16 novas atividades, incluindo cinco viagens de autocarro, seis voos de descoberta, e cinco desafios de aterragem que levarão os pilotos do Microsoft Flight Simulator, Down Under.