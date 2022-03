Microsoft Flight Simulator: World Update VIII: Espanha, Portugal, Gibraltar e Andorra

Anunciamos que a atualização World Update VIII: Espanha, Portugal, Gibraltar & Andorra de Microsoft Flight Simulator já está disponível para todos os jogadores. Esta atualização é gratuita e permite todos os pilotos explorar uma Península Ibérica melhorada visualmente, através do céu.

Inicia a exploração dos recantos costeiros do Mediterrâneo e do Atlântico, alcança as alturas dos Pirinéus, e explora a lendária arquitetura de cidades como Lisboa e Madrid com World Update VIII: Espanha, Portugal, Gibraltar & Andorra. Vais poder sobrevoar a Sagrada Família para apreciar os seus detalhes arquitetónicos, verificar as cores incríveis do Palácio da Pena e sentires a experiência de quase tocares no Cristo Rei.

Em Microsoft Flight Simulator World Update VIII, esta região foi melhorada, com uma variedade de novas atualizações geográficas de alta resolução, incluindo dados de elevação, fotogrametria, e imagens aéreas para uma experiência espantosa. Esta atualização inclui quatro aeroportos feitos à mão, incluindo o de Faro e do Pico, 99 pontos de interesse personalizados (POIs), seis novas cidades com fotogrametria, como Lisboa, Cascais, Coimbra e Barreiro, quatro novos voos de descoberta, e cinco novíssimos desafios de aterragem.

O Microsoft Flight Simulator está disponível para Xbox Series X|S e PC, com o Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows 10/11 e Steam, e também na Xbox One e telemóveis, tablets e PCs lower-spec através do Xbox Cloud Gaming.