Midnight Black e Cosmic Red: Novas tampas para PlayStation 5 já chegaram

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia a chegada, a partir de hoje, aos pontos de venda habituais em Portugal, das tampas para a consola de nova geração PlayStation®5, nas edições Midnight Black e Cosmic Red, disponíveis para as versões Standard e Digital. As tampas nas restantes cores da Galaxy Collection, a gama de acessórios inspirada na galáxia: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink, serão lançadas durante o primeiro semestre de 2022.

Expande horizontes de jogo com as novas tampas para a tua PlayStation®5, criadas com o nível de qualidade que conheces e no qual confias, de fácil utilização, sendo que basta remover a tampa branca original da consola e encaixar a nova.

Completa o visual das tuas novas tampas com um comando DualSense™ na tua cor preferida: Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Galactic Purple ou Nova Pink, já disponíveis nas lojas portuguesas. Altamente aclamado pela crítica nacional e internacional, o comando sem fios DualSense™ proporciona uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente em títulos para a PlayStation®5, oferece feedback háptico envolvente*, gatilhos adaptáveis dinâmicos* e um microfone incorporado, tudo integrado num design icónico e confortável, já disponível nas cinco edições especiais inspiradas no espaço sideral.