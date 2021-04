Miitopia: Novo vídeo revela partilha de personagens Mii e muito mais

Em Miitopia para a Nintendo Switch, os jogadores podem embarcar numa aventura hilariante e personalizável, na qual podem incluir amigos, familiares ou qualquer pessoa que queiram para derrubar o Dark Lord. O vídeo Miitopia – Quem convidarão para a vossa aventura? (Nintendo Switch) mostra as opções de personalização, a fácil partilha de personagens Mii e novas funcionalidades que os jogadores poderão utilizar quando o jogo for lançado a 21 de maio de 2021.



Os destaques incluem:



• Maquilhagem e perucas: em Miitopia, os jogadores podem criar as suas personagens Mii de modo a que fiquem mais fabulosas do que nunca, com perucas, penteados coloridos e maquilhagens de guerra.



• Crie e partilhe as personagens Mii facilmente: os grupos de personagens Mii criados no Miitopia podem ser facilmente partilhados com amigos usando um código*, para que possam ser utlizados noutro jogo Miitopia - mesmo que em funções diferentes.



• Ocupações invulgares: quem não quiser empunhar uma espada ou um cajado pode combater com o seu microfone como uma Pop Star, ou utilizar uma panela contra inimigos, enquanto Chef. Outros podem querer ser um gato. Existem muitas ocupações diferentes para todo o grupo.



• Questões de personalidade: os membros do grupo têm ideias próprias. A personalidade de cada um influencia as suas ações, que podem ser diferentes quando em combate. Um amigável clérigo pode proteger outras personagens Mii mas pode preferir poupar os inimigos, ao passo que um cientista teimoso pode atacar duas vezes ou recusar-se a dar uma mãozinha.



• Um cavalo fiável: nenhum grupo está completo sem um cavalo como companheiro. Passar tempo com ele será recompensado com a sua crescente lealdade. O cavalo dará uma ajuda na batalha e auxilia os jogadores através de ataques montados.



• Relaxe na estalagem e saia para passear: descanse na estalagem depois de derrotar inimigos para recuperar as forças e fortalecer os laços entre as personagens Mii. Os membros do grupo podem ser colocados nas mesmas salas para que a sua amizade evolua naturalmente. Existem também muitos locais diferentes para explorar em conjunto e para aprofundar amizades: o café, o cinema e muito mais.



Em Miitopia para a Nintendo Switch, os jogadores podem embarcar numa hilariante aventura personalizável, acompanhados pelos seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que eles escolham, quando o jogo for lançado a 21 de maio de 2021.