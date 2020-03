Millia Rage e Zato-1 confirmados para Guilty Gear -Strive

A Arc System Works revelou um novo trailer do seu futuro lançamento: Guilty Gear -Strive-. Nele são mostradas as personagens de Millia Rage, e os seus característicos ataques com o cabelo, e ainda Zato-1, a utilizar a sua sombra Eddie para lutar.

Ainda assim, os recém-anunciados Millia e Zato-1 não vão aparecer na beta fechada do videojogo, para a qual podem inscrever-se no site oficial até ao dia 5 de abril. Os sete lutadores presentes na beta vão ser Sol Badguy, Ky Kiske, May, Faust, Potemkin, Chipp Zanuff e Axl Low.

Apesar de ainda não ter uma data de lançamento concreta, Guilty Gear -Strive- vai chegar ainda este ano para a PlayStation 4.

Autor: Filipe Silva