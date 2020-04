Minecraft em parceria com as Nações Unidas

Para ajudar a educar a comunidade de Minecraft relativamente às medidas que podemos tomar para impedir o contágio de COVID-19, foi celebrada uma parceria com a United Nation Development Programme (UNDP), consistindo na partilha de três recomendações, aprovadas e provenientes da Organização Mundial de Saúde, incluindo a técnica correcta para lavar as mãos, distanciamento social e as medidas a tomar em caso de sintomas.

Esta informação será partilhada através das redes sociais apenas, não interferindo com o comportamento das personagens dentro do jogo. Os Creepers ajudarão com conselhos online, mas dentro de Minecraft, continuarão a semear o terror.