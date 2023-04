O Mojang Studios anuncia que o Minecraft Legends já está disponível para as consolas Xbox Series X|S e Xbox One, PC no Windows e Steam, Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass para consola e PC.O Minecraft Legends é um novo jogo de ação e estratégia do Mojang Studios e Blackbird Interactive no qual os jogadores podem explorar a terra amigável de biomas e formar aliados com novos amigos e mobs familiares. A invasão dos Piglins começou e é altura para os jogadores liderarem batalhas estratégicas para salvar o Overworld.