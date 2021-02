MLB The Show 21 chega dia 20 de abril para PS4 e PS5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que MLB® The Show™ 21, que traz a ação autêntica do basebol para a casa dos jogadores, chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 20 de abril. Para além disto foi ainda revelado o atleta de capa do jogo: Fernando Tatis Jr., apelidado de "El Niño".

"Conforme nos vamos adaptando à pandemia global atual e, de forma a manter a segurança de todos, fizemos algumas mudanças na forma como iremos revelar e partilhar as novidades do nosso jogo", afirmou Ramone Russell, Game Designer & Online Community Manager no San Diego Studio. E acrescentou: "Este ano iremos lançar a Feature Premiere, que será transmitida em simultâneo nos nossos canais na Twitch, YouTube e Facebook. As Features Premieres serão uma ótima oportunidade para mostrarmos aos nossos fãs aquilo em que estamos a trabalhar, e como é que o jogo deste ano é melhor que o anterior".

"Para o MLB® The Show™ 21 temos cerca de seis Features Premieres planeadas, sendo que a primeira está prevista para março", disse ainda Ramone Russell.

Em MLB® The Show™ 21 os jogadores terão a oportunidade de desfrutar de ação mais rápida, mais aprofundada e mais intensa em cada partida. Terão também uma variedade de modos de jogo, tanto para os jogadores mais novatos, como para os veteranos mais experientes.

MLB® The Show™ 21 chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 20 de abril, sendo que a edição standard para a PlayStation®4 do título custará 59,99€, enquanto que a versão para a PlayStation®5 estará disponível por 69,99€. Ambas estão já disponíveis para reserva na PlayStation®Store.

Quarta-feira, dia 3 de fevereiro, serão revelados detalhes sobre a Edição de Colecionador do jogo.