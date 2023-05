Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 chega ao PC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Bandai Namco Europe anunciou hoje que MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 está disponível para jogadores de PC via Steam.

Já disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5, o jogo de ação multiplayer gratuito está agora a recrutar pilotos de PC para o campo de batalha. Mobile Suits de todo o mundo podem lutar pela sobrevivência em batalhas online de equipa 6v6 em 17 mapas inspirados em locais icónicos baseados na popular série de anime.

A luta não pára em Mobile Suits, os pilotos podem sair dos seus mechas para reparar outras unidades, colocar bombas em bases inimigas e solicitar fogo de apoio, lutas de infantaria podem ser apenas o empurrão necessário para prevalecer.

Gasta os teus DPs, a moeda do jogo ganha em combate, os pilotos também podem personalizar um dos 350 Mobile Suits para se adequarem ao teu estilo de jogo. Eles podem passar algum tempo no acampamento base, e interagir com outros jogadores antes da tua próxima luta.

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 está disponível gratuitamente para a PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.