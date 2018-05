Os SK Gaming vão estar no Moche XL Esports!

A equipa mais mediática do mundo de CS:GO vai estar a competir no torneio que se irá realizar nos dias 9 e 10 de junho.

Continuar a ler

As estrelas Fallen, Coldzera (melhor jogador do mundo de CS:GO) e companhia vão estar pela primeira vez a competir em Lisboa, no Altice Arena.

Esta é uma das grandes confirmações do evento e iremos, ao longo dos próximos dias, revelar ainda mais.



