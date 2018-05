Está confimado! O popular Wendell Lira, atual jogador de FIFA 18, vencedor do prémio FIFA Puskás em 2015, também vai estar a jogar no Moche XL Esports, que decorrerá no Altice Arena nos dias 9 e 10 de junho.

O antigo futebolista enveredou pela "carreira" de profissional de FIFA e YouTuber, sendo um dos mais acarinhados da comunidade a nível global.

Continuar a ler

Nuno Moura, Youtuber e influenciador, também vai estar no Moche XL Esports. Recorde-se que o Moche XL Esports by Huawei contará com quatro grandes palcos de competição, espaço de videojogos Free-to-Play, um palco dedicado à comunidade gamer, com apresentação de startups de jovens criadores, conferências de Esports, retrogaming, promoção de equipas e casters, e contará com a presença de diversos youtubers e algumas das maiores estrelas do mundo dos eSports.









Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas