MODO PlayStation Especial Live com RicFazeres

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a assistirem hoje, dia 19 de novembro, a partir das 19h00, a um episódio especial do MODO PlayStation® em direto, no canal oficial de Youtube da PlayStation® Portugal. O evento será dedicado ao Black Friday da PlayStation®, cuja campanha está a decorrer nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store a partir de hoje e até ao próximo dia 29 de novembro.

Nesta emissão em direto, o Gonçalo Morais e a Marta Casaca contarão com a companhia do RicFazeres para apresentar à comunidade os principais destaques deste Black Friday, disponíveis nas lojas habituais e na PlayStation®Store. Com vários momentos de gameplay para explorar alguns dos jogos em destaque na campanha, e com passatempos onde a comunidade pode ganhar prémios em direto.

De lembrar que hoje foram anunciados descontos incríveis, nas lojas habituais, em títulos PlayStation®4, PlayStation®5 e PlayStation®Hits. Na PlayStation®Store, os jogadores poderão usufruir de descontos em vários títulos AAA do catálogo PS4™ e PS5™, nos grandes exclusivos PlayStation®, e ainda desconto no valor da subscrição de 1 mês ao serviço PlayStation®Now*.

Mas as novidades não ficam por aqui e, durante a campanha Black Friday 2021 da PlayStation®, os jogadores poderão usufruir de um desconto no valor da subscrição anual ao serviço PlayStation®Plus nas lojas habituais e na PlayStation®Store.