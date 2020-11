MODO PlayStation Live dedicado ao Black Friday da PlayStation

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem hoje, a partir das 18h30, a um MODO PlayStation Live especial no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal. O evento será dedicado ao Black Friday da marca, cuja campanha está a decorrer nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store até ao próximo dia 30 de novembro.

Nesta emissão em direto, Gonçalo Morais e Marta Casaca darão a conhecer à comunidade as ofertas imperdíveis de Black Friday da PlayStation®. Os apresentadores farão ainda várias sessões de gameplay com alguns dos títulos em destaque nestas promoções, como os conceituados The Last of Us Parte II e, entre outros, Ghost of Tsushima, ambos desenvolvidos em exclusivo para a PlayStation®4.

Para além disto, existirão ainda diversos passatempos e, os mais atentos, poderão habilitar-se a ganhar, entre outros prémios, subscrições de 12 meses do PlayStation®Plus e do PlayStation™Now e ainda um bundle com uma consola PlayStation®4 e o EA Sports FIFA 21.

De lembrar que ontem foram anunciados descontos incríveis nas edições físicas de grandes títulos para a PlayStation®4, que vão até aos 70%. Isto significa que, a partir de hoje, e até ao próximo dia 30 de novembro, os jogadores poderão adquirir aclamados títulos como Death Stranding, Days Gone™, MediEvil ou Marvel’s Spider-Man, por apenas 19,99€* cada. Ghost of Tsushima, desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, também passa a custar, durante este período, apenas 49,99€* em vez dos 69,99€* habituais. The Last os Us Part II e Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time também passam a estar disponíveis, durante esta campanha, por apenas 39,99€* cada nos pontos de venda habituais.

Diversos títulos da gama PlayStation®Hits e do PlayLink também foram tidos em conta nestas promoções, estando disponíveis com um desconto significativo a partir de hoje e até à próxima segunda-feira, o que significa que, por apenas 9,99€* os jogadores poderão adquirir aclamados títulos da gama PlayStation®Hits como God of War®, Horizon Zero Dawn™ Complete Edition, Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão, The Last of Us™ Remastered ou Ratchet & Clank™. Pelo mesmo preço poderão ainda comprar diversos títulos do PlayLink como Frantics, Chimparty ou Saber é Poder: Gerações.

O desconto de 25% nas subscrições anuais do PlayStation®Plus e do PlayStation™Now também continua disponível até dia 30 de novembro para compras realizadas nos pontos de venda habituais ou através da PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de todas as vantagens de cada um destes serviços durante 12 meses por apenas 44,99€*, em vez dos 59,99€ habituais. Disponível também continua o desconto de 20% nas subscrições de 3 meses do PlayStation™Now, que passam a custar 19,99€* em vez de 24,99€.

As novidades não ficam por aqui e, a partir de hoje e até dia 30 de novembro, há mais descontos incríveis nas Promoções de Black Friday da PlayStation®. Em baixo um resumo das principais ofertas:

Descontos até 70% em jogos para a PlayStation®4

The Last of Us Parte II: 39,99* € / Preço original: 69,99 €

Ghost of Tsushima: 49,99* € / Preço original: 69,99 €

Crash Bandicoot™ 4: It’s About: 39,99* € / Preço original: 69,99 €

Death Stranding: 19,99* € / Preço original: 69,99 €

Days Gone™: 19,99* € / Preço original: 69,99 €

MediEvil: 19,99* € / Preço original: 29,99 €

Marvel’s Spider-Man: 19,99* € / Preço original: 39,99 €

Descontos de 50% em jogos PlayStation®Hits

God of War®: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

The Last of Us™ Remastered: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Ratchet & Clank™: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Descontos de 50% em jogos PlayLink

Frantics: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Chimparty: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Saber é Poder: Gerações: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

PlayStation®Plus

Subscrição anual: 44,99€ / Peço original: 59,99 €

PlayStation™Now

Subscrição anual: 44,99€ / Peço original: 59,99 €

Subscrição de 3 meses: 19,99 € / Peço original: 24,99 €

PlayStation® 4 Pro + Bundles PlayStation®4 Pro

Desconto de 50€ em todas as consolas e bundles PlayStation®4 Pro

PlayStation® 4 500GB

Oferta de The Last of Us Parte II na compra de uma consola PlayStation®4 de 500GB

Bundles PlayStation® 4 500GB

Desconto de 40€ em dois bundles que incluem uma PS4™ de 500GB: o bundle que, para além desta consola inclui o FIFA 21, e o bundle que, para além da PS4™ de 500GB inclui 2 títulos da gama PlayStation®Hits e o Marvel’s Spider-Man

PlayStation®VR

Desconto de 100€ em todos os packs PlayStation®VR

DualShock®4

Todos os comandos DualShock®4 disponíveis por um valor estimado de apenas 39,99€, tanto os de cor base como as edições especiais

1 Comando DualShock®4 + FIFA 21

Este bundle, que inclui um comando sem fios DualShock®4, 1 voucher com uma cópia digital** do FIFA 21, 1 voucher para o FUT 21 e um voucher com 14 dias grátis de PlayStation®Plus*** também estará disponível até 30 de novembro, por apenas 79,99€* em vez dos 99,99€* habituais

De lembrar que, para além destas ofertas, recentemente a SIEP deu início às suas promoções do Black Friday 2020 na PlayStation®Store, que incluem importantes descontos em vários títulos AAA do catálogo da PS4™ em formato digital. Sabe mais sobre estas ofertas na PlayStation®Store e/ ou no Blog Oficial da PlayStation®.