Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten já está disponível para PS4 e PS5

O mais novo capítulo da série Utawarerumono, Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten acompanha o jovem lutador Oshtor, que vive uma vida tranquila com a sua mãe e irmã mais nova. No entanto, o seu mundo outrora familiar é destruído quando ele conhece uma jovem misteriosa chamada Shunya, que afirma que seu falecido pai ainda está vivo.