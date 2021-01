Monster Hunter Rise: Aguardada demo está a chegar à Switch

Durante o "Monster Hunter Digital Event" de hoje, a Capcom partilhou novos detalhes sobre Monster Hunter Rise, o próximo jogo da premiada e popular série. A partir de amanhã, 8 de janeiro – e disponível gratuitamente ao longo de todo o mês de janeiro – estará disponível para download gratuito na Nintendo eShop da Nintendo Switch uma versão de demonstração de Monster Hunter Rise, que oferecerá aos caçadores de todo o mundo o primeiro gostinho do tão aguardado novo capítulo desta série histórica. Também apresentado no evento de transmissão ao vivo, um novo vídeo desvendou a mecânica de jogo "Wyvern Riding", um novo monstro, uma coleção de monstros que estão de volta e novos gélidos campos de caça que poderá explorar quando o jogo for lançado mundialmente para a Nintendo Switch no dia 26 março de 2021.

Para ver o "Monster Hunter Digital Event" visite Monster Hunter Digital Event – janeiro 2021 (Nintendo Switch).

A demo de Monster Hunter Rise será lançada amanhã, 8 de janeiro, e estará disponível apenas até 31 de janeiro, dando aos jogadores tempo suficiente para desfrutar desta "monstruosa" nova experiência. A demo oferece inúmeras opções de caça, incluindo jogar offline a solo (até 4 jogadores) e offline local e online multijogador, utilizando todos os 14 tipos de armas. Os modos e missões que referimos de seguida estão disponíveis na demonstração gratuita:

Training – Aprenda os conceitos base de caçar monstros, incluindo uma introdução à nova mecânica Wirebug e ao controlo do companheiro canino Palamute.

Wyvern Riding – Entre numa arena para experimentar Wyvern Riding, uma novidade que permite aos caçadores "cavalgar" e "conduzir" monstros por um pequeno período. Veja o vídeo.

Beginner Quest: Great Izuchi – Ideal para jogadores iniciados ou caçadores que precisam de de uma atualização.

Intermediate Quest: Mizutsune – Um desafio recomendado apenas para os jogadores mais experientes.

Também revelado hoje, Goss Harag é um monstro totalmente novo que se estreia em Monster Hunter Rise. Esta fera com presas irá enregelar o sangue dos caçadores que poderão encontrá-lo a vaguear pelos campos de neve em busca de novas vítimas. Ataca com lâminas de gelo. Goss Harag vive nas Ilhas Frost, uma nova área coberta de neve e varrida pelo vento. Em tempos foi o local de nidificação de grandes dragões que apenas os caçadores mais corajosos tentavam caçar.

Muitos dos outros monstros favoritos dos fãs voltarão para se juntar à lista cada vez maior de inimigos, em Monster Hunter Rise. Além dos monstros anunciados anteriormente, estas experientes ameaças também marcarão presença: Lagombi, Khezu, Great Baggi, Barioth, Mizutsune e Tigrex. Mais monstros, novos e clássicos, serão revelados nos próximos meses.

Sobre Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise é um RPG de ação que transportará os jogadores para a colorida Vila Kamura, que atrai visitantes com a sua cultura única e inovadores tecnologias de caça. Após equiparem as suas armaduras e selecionarem um dos vários tipos de armas, os caçadores são brindados por novos campos de caça, incluindo as antigas Shrine Ruins, a Flooded Forest e muito mais. A estreia da nova mecânica "Wirebug" permite ações de luta com fio que podem ser usadas para escalar penhascos e outras áreas de difícil acesso, fornecendo novas opções de travessia e de ataque aéreo. O jogo vai também estrear novos parceiros de caça chamados Palamutes, companheiros "Canyne" personalizados e montáveis que oferecem aos jogadores um novo conjunto de opções de ataque, enquanto os "Felyne" Palicoes regressam como personagens de apoio.

À medida que os jogadores de Monster Hunter Rise derrotam monstros e progridem no jogo, os itens dos inimigos caídos podem ser utilizados para criar armas e armaduras exclusivas, que aumentarão as suas probabilidades de sucesso e sobrevivência futuros. Os caçadores podem enfrentar esses desafios sozinhos ou com até três outros jogadores, online localmente ou cooperativamente, enquanto aproveitam a versatilidade da Nintendo Switch, que permite caçar quando, como e onde quiser!

