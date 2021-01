Monster Hunter Rise: Edições especiais da consola Nintendo Switch

Os jogadores de toda a Europa poderão participar em grande estilo nas caçadas do dia 26 de março, quando a Nintendo Switch MONSTER HUNTER RISETM Edition e o Nintendo Switch Pro Controller MONSTER HUNTER RISETM Edition forem lançados em conjunto com MONSTER HUNTER RISE para a Nintendo Switch, o mais recente capítulo da aclamada série RPG de ação da Capcom.

A Nintendo Switch MONSTER HUNTER RISETM Edition exibe na doca uma imagem de Magnamalo, o principal monstro do jogo, juntamente com outros elementos de design evocativos do tema que adornam a consola e os Joy-Con. Esta edição inclui também um código para download do jogo MONSTER HUNTER RISETM, um Deluxe Kit DLC* e conteúdo adicional**.

O comando Nintendo Switch Pro MONSTER HUNTER RISE Edition é vendido separadamente e conta também com um impressionante design de Magnamalo.

Está disponível até 31 de janeiro uma demo gratuita de MONSTER HUNTER RISE. Os jogadores podem experimentar quatro missões diferentes, aprender a usar os novos Wirebug e Wyvern Riding e familiarizar-se com os 14 tipos de armas do jogo. Duas das missões podem ser experienciadas com outros jogadores no modo multijogador local ou online.