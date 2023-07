Mostra que podes bater Max Verstappen com a mais recente atualização do F1 23

Electronic Arts (EA) anunciou, esta terça-feira, as novas atualizações do jogo e desafios do mundo real que chegam ao EA Sports F1 23. 'F1 World', o hub do jogo que conecta pilotos com mais maneiras de se envolverem com o desporto que amam através de atualizações regulares de conteúdo, apresentará um novo 'Pro Challenge' no final de agosto, onde os fãs poderão competir roda com roda com o embaixador da EA Sports, Max Verstappen, num contrarrelógio de volta fantasma. Lançado hoje, o primeiro 'F1 Replay', a nova app móvel da Racenet para 'Leagues' e classificações de pilotos atualizadas com base no seu desempenho na temporada real, melhorará a experiência do jogador e continuará a aproximar o jogo e a modalidade.

"Estamos muito entusiasmados em oferecer aos fãs novos desafios de corrida, incluindo a oportunidade de testarem as suas habilidades contra voltas fantasmas no jogo de pilotos de F1 do mundo real, que começa com o atual líder do campeonato", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "O nosso novo 'Pro Challenge' vai tornar-se um recurso fundamental no hub 'F1 World', premiando os pilotos com itens exclusivos e de glória."

O primeiro 'F1 Replay' é lançado hoje, e permite que os pilotos de F1 revivam corridas anteriores na temporada de 2023 ao assumirem o controlo de qualquer um dos 20 pilotos numa réplica do Grand Prix. A partir do FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023, a cada semana uma nova corrida do calendário de 2023 será incluída.

Ao longo do próximo mês, o 'F1 World' receberá uma série de cenários com curadoria do estúdio que testam até mesmo o veterano mais experiente. Estes contarão com alguns pilotos favoritos dos fãs, incluindo George Russell (24 de julho), Fernando Alonso (31 de julho), Valtteri Bottas (8 de agosto) e Oscar Piastri (22 de agosto). 'F1 World' continuará a fornecer atualizações regulares de jogabilidade, e a dar a ganhar aos jogadores recompensas exclusivas de equipa e sazonais, como pinturas de edição especial, capacetes de piloto, equipamento de corrida e muito mais.

A 25 de julho, F1 23 atualiza 'Leagues', um recurso complementar onde os jogadores podem criar, participar, agendar e gerir campeonatos multijogador personalizados através da app gratuita da EA Racenet (disponível via web ou telemóvel para iOS e Android). A plataforma tem corridas de liga 'On-Demand', e dá aos jogadores a flexibilidade de correr sem a necessidade de agendar uma data e hora específicas, a IA será reintroduzida no grid, permitindo configurações de IA personalizadas e dificuldades em cada liga. Num futuro próximo, os dados de telemetria através da aplicação serão melhorados, permitindo aos pilotos não só comparar as suas voltas de contrarrelógio com os seus amigos e rivais, mas também com pilotos profissionais.

'F1 World' é apenas um dos emocionantes modos de jogo disponíveis em F1 23. Além de competirem em todos os circuitos para a temporada de 2023 com todas as equipas e pilotos, os jogadores podem viver o drama da Fórmula 1 em 'Braking Point 2' e criar o seu próprio legado através dos diferentes modos single e multiplayer, incluindo o amplamente popular 'My Team'. Acompanhando o progresso do campeonato e aproveitando a autenticidade do jogo, uma atualização das classificações de pilotos foi lançada hoje com a ajuda dos especialistas da F1, Anthony Davidson e Alex Jacques, para representar melhor as performances dos pilotos na vida real, do Mónaco a Silverstone. A lista completa de Ratings de Pilotos atualizadas no jogo e mais informações sobre o tema podem ser encontradas aqui.