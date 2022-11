MoveMind: «Com este público já é uma emoção do caraças, imagino com isto cheio»

MoveMind é um dos influenciadores digitais da área gaming que mais reconhecimento e crescimento tem tido nos últimos tempos e também um dos nomes 'convocados' para fazer parte da equipa portuguesa no Mundial de futebol para streamers. Sempre bem disposto, Diogo da Silva esteve alguns minutos à conversa com Record sobre o evento que está a decorrer este fim de semana em Sevilha, no Benito Villamarín.





Para além de entreter os seus seguidores através das 'lives' nas plataformas digitais, Diogo da Silva também narra jogos de futebol, onde o mítico estádio do Betis já serviu de pano de fundo. Ontem [sábado], foi a altura de calçar as chuteiras e de pisar o relvado do Benito Villamarín para... jogar futebol em prol de Portugal. O resultado não foi o melhor [duas derrotas por 0-7 e uma lesão agravada] e o próprio mostrou-se um pouco frustrado por não poder contribuir mais.

"Não correu bem [o primeiro jogo], fiz uma recuperação árdua para estar aqui hoje. Fui para ponta de lança, mas a bola não chegava lá e então pensei: 'Bem, eu joguei uns seis aninhos quando era pequeno a central, então acho que vou para lá'. No primeiro corte que faço rasguei e senti logo que era o fim. Estou mesmo triste com isso, mas pronto, agora é apoiar os meus colegas no jogo com a França e tenho a certeza que vai correr bem", dizia-nos MoveMind ainda antes do fatídico encontro contra os franceses que deixou Portugal pela fase de grupos.

De pronto, convidamos MoveMind a explicar-nos como é sentir na pela pisar um palco mítico como o Benito Villamarín para alguém que é apaixonado pelo desporto-rei.



"Eu imagino um jogador de futebol, para já com este público que está aqui, e ainda para mais os jogadores de futebol jogam com isto cheio, é um tremor que me dá, uma emoção do caraças e o coração a bater a mil. Depois imagino a pressão que eles normalmente têm", começou por justificar, mostrando-se maravilhado pela iniciativa: "Adorei esta iniciativa e espero sinceramente que existam mais. Foi pena o facto de eu não conseguir jogar e agora entendo a frustração de um jogador quando está lesionado e não consegue jogar. Fomos muito bem recebidos, a malta espanhola esteve no final a apoiar-nos e quando eu saí lesionado ia passando [pelas bancadas] e o público ia todo batendo palmas, dando uma palavra de apoio e estou muito feliz por estar aqui, muito sinceramente."