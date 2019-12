Movimento Olímpico abre a porta aos eSports

O Movimento Olímpico abriu a porta para a entrada dos eSports nos Jogos Olímpicos. O 8º Olympic Summit, que decorreu em Lausana, na Suíça, a convite do Comité Olímpico Internacional (COI), debateu o pedido da Esports Liaison Group para a integração da modalidade no espírito olímpico e a conclusão foi a dois ritmos: abertura, sim, mas não para todo o eSports.





"O Summit vê grande potencial de cooperação para a incorporação no movimento desportivo. Muitos simuladores de desportos estão a tornar-se cada vez mais físicos graças à realidade virtual e aumentada. Encorajamos as federações internacionais para que considerem como integrar a versão virtual e eletrónica dos respetivos desportos, assim como explorar oportunidade com os 'publishers' dos vídeojogos", podia ler-se no documento elaborado pelo Movimento Olímpico. No entanto, o interesse não foi tão marcado em relação aos eSports mais consagrados, tais como League of Legends ou CS:GO, principalmente pelo aspeto físico."O movimento desportivo deve focar-se nos jogadores e gamers em vez de jogos específicos. Esse foco deve promover a participação no desporto, assim como um modo de vida saudável a todos os níveis", finalizou, não fechando a porta ao diálogo futuro para criação de parcerias e eventos apropriados.