Esta semana marca a chegada de Detroit: Become Human à PlayStation®Store. Este emocionante neo-noir thriller que tem como palco uma Detroit futurista, fortemente marcada pela inovação tecnológica resultante da implementação dos androides, promete uma série de decisões difíceis, e as consequências mais surpreendentes.

Em Detroit: Become Human, o mais recente thriller da Quantic Dream, torna-te no protagonista da própria história, encarnando um de três androides, cada um com o seu historial e características próprias: Connor um andróide especialmente preparado para auxiliar a polícia local; Kara, uma fugitiva encarregue de proteger uma pequena criança; e Markus, um andróide desviante que quer liderar a revolução da sua espécie. Numa cidade marcada pela violência, e confrontados com o propósito da sua existência, todos terão que decidir quem querem ser…

Continuar a ler

Esta semana traz-nos também um dos RPG mais aclamados da história dos videojogos, Darks Souls Remastered. Revisita este fantástico universo, com um visual totalmente renovado e uma performance melhorada.

Quer sejas um velho fã da franquia ou alguém que nunca teve contacto com o fantástico universo de Dark Souls Remastered, embarca nesta experiência eletrizante, numa versão totalmente melhorada de um título absolutamente icónico. Cria e personaliza a tua personagem com uma ampla gama de armas, armaduras e feitiços disponíveis, adaptando o teu guerreiro à tua maneira de jogar, enquanto exploras as misteriosas profundezas de Lordran.

Em H1Z1: battle royale open beta, terás de aperfeiçoar as tuas capacidades para estar à altura desta shooter repleto de adrenalina, dias antes do seu lançamento free-to-play no próximo mês. Num planeta infestado por um terrível gás concebido para limitar a população, terás de te livrar de cada um dos oponentes que te aparecer pela frente. Conseguirás ser o último sobrevivente?

Animal Force dá-te as boas vindas a um universo de divertidas batalhas em realidade virtual, protagonizadas por animais com super poderes, destinados a impedir uma invasão aliegínea. Potenciado pela fantástica capacidade imersiva do PlayStation®VR, em Animal Force poderás posicionar os teus defensores em qualquer lugar, utilizando o PS Move.

Em Tennis World Tour sentirás na pele o que é ser um dos 31 melhores tenistas da atualidade, numa lista onde costam nomes como Roger Federer, Angelique Kerber, Stan Wawrinka. Pela primeira vez num jogo de ténis, os aspectos tácticos do desporto serão recreados no jogo, utilizando um sistema de skill cards. Tenta a tua sorte no Modo Carreira, ou desafia os teus amigos no modo online, em três tipos de jogos diferentes: quick matches, ranked matches ou desafios semanais.



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord