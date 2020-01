Mundial de League of Legends em números

As finais do Campeonato do Mundo de League of Legends deste ano foram o jogo mais antecipado da história do League of Legends. Ambas as equipas entraram em campo enquanto campeãs das suas respetivas regiões e, apesar dos G2 Esports serem a equipa favorita do público, acabaram por ser derrotados pelos FunPlus Phoenix, que levaram para casa a Summoner’s Cup e consagraram-se Campeões do Mundo de League of Legends.

Em 2019, as finais foram transmitidas em 16 línguas, através de mais de 20 plataformas, o que originou um resultado recorde de visualizações para o League of Legends de 21.8 milhões de pessoas por minuto em média (AMA), assim como um pico de viewers em direto de 44 milhões.

O Campeonato do Mundo consistiu em 120 jogos disputados em algumas das cidades mais icónicas da Europa - Berlim, Madrid e Paris. Durante as 5 semanas de competição, os fãs de League of Legends consumiram mais de 1 bilião de horas de conteúdos.

A experiência do Campeonato do Mundo quebrou as barreiras dos esports graças às inúmeras ativações, eventos e performances relacionadas com o League of Legends que se desenrolaram em todo o mundo. Tanto fãs, como parceiros e artistas, contribuíram para que o evento fosse uma impactante experiência cultural. Alguns dos destaques do Worlds 2019, foram:

A Louis Vuitton construiu uma mala de transporte com LED para o troféu aclamado do League of Legends, Summoner’s Cup.

Nicolas Ghesquière, o Diretor Artístico da Coleção de Mulher da Louis Vuitton, desenhou uma skin para a champion Qiyana, assim como a coleção de moda LVxLoL.

A conferência de imprensa antes das finais aconteceu na Torre Eiffel.

A Mastercard apoiou o evento ao construir uma Esports Village ao pé do Hôtel de Ville.

A marca de telemóveis Oppo projetou imagens da equipa FunPlus Phoenix após a sua vitória na final.

Uma imagem dos True Damage, grupo de música composto pelos champions de League of Legends, colecionou mais de 500,000 likes no Instagram, colocou o #Worlds2019 no 1º lugar do trending do Twitter e nos topos do Reddit e Weibo.

Para celebrar a 10º edição do Campeonato do Mundo de League of Legends, que decorrerá em 2020, a Riot Games escolheu Shanghai na China como cidade anfitriã. O venue Shanghai Stadium, que acolhe atualmente a Superliga Chinesa de futebol, tem lugar para 55,000 pessoas e já recebeu diferentes eventos de desporto à escala nacional e internacional, incluído as pré-eliminatórias de futebol dos Jogos Olímpicos de 2008.