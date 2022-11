Mundial de streamers: Espanha nas 'meias' após final dramático no jogo com a França

A Espanha é a segunda seleção de streamers apurada para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol entre influenciadores digitais, que está a ser disputado no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Depois de um início de partida atribulado, em que os franceses se colocaram com uma dupla vantagem (2-0), os espanhóis conseguiram reduzir ainda antes do intervalo e adiar a decisão para o segundo tempo. Aí, a 'Roja' apertou e conseguiu chegar por várias vezes perto da baliza adversária, mas sem conseguir efetivamente marcar o golo que tanto anseava.

Porém, é após uma infelicidade de Walin, que viu o cartão vermelho direto na sequência de uma entrada duríssima sobre um adversário, que a Espanha aproveita o facto de estar em superioridade numérica para chegar-se cada vez mais perto da baliza francesa. Já muito perto do apito final, Spursito arrancou a toda a velocidade no um para um e acabou por ser tocado já no interior da área da França. A árbitra, que estava em cima do lance, não teve dúvidas e apontou para a marca dos 11 metros. Daí, Juanma não falhou e o Benito Villamarín... veio 'abaixo'.



Com este empate, a Espanha assegura desde já a passagem para as meias-finais do Mundial de streamers, uma vez que já venceu Portugal no primeiro encontro e empatou com a França no segundo, totalizando quatro pontos. A formação portuguesa é terceira e última colocada, sem qualquer ponto, e encontra-se atrás da França, que é segunda colocada com um ponto.



França-Portugal é o próximo embate da noite e determinará quem se juntará à Espanha na próxima fase da competição.